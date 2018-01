Ostia, il regno dell'usura degli Spada: arrivano gli aiuti legali alle vittime

Minacce di morte, torture e pagamento del pizzo: il regno dell'usura della famiglia Spada è stato messo k.o. dal blitz di giovedì 25 gennaio, ma ancora molte vittime del clan non hanno trovato la forza di parlare.

Ambulatorio Antiusura Onlus si sta mobilitando sul territorio di Ostia per convincere le persone a denunciare la rete criminale e a ritrovare la propria libertà. “Siamo a disposizione per aiutare e sostenere i cittadini di Roma e del Lazio che si trovano in situazioni di soffocante e illegale dipendenza economica, perché trovino la forza di porre fine alle vessazioni e scelgano la Legalità”, spiega Luigi Ciatti, avvocato e presidente di Ambulatorio Antiusura ONLUS.

L'organizzazione non governativa, attiva dal 1997, ha assistito migliaia fra cittadini, attività commerciali, esercenti e operatori economici finiti nella morsa del sovraindebitamento e dell'usura, fornendo loro assistenza e garantendo l'accesso ai fondi di prevenzione del Ministero dell’Economina e della Regione Lazio.

"Vorremmo che chi ancora è indeciso o chi ha già denunciato ed ha subito danni e vessazioni dai soggetti finiti sotto arresto non si sentisse solo”, conclude Ciatti.