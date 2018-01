Ostia, in manette “lady coca”: 5 etti di droga per la movida del litorale

Continuano i controlli serrati delle forze dell'ordine a Ostia. Dopo gli arresti della scorsa settimana che hanno coinvolto 32 membri del clan Spada, ora il cerchio si chiude su spacciatori e piccoli criminali.

Dopo l'identificazione di oltre 200 persone e i controlli effettuati su 105 veicoli è finita in manette “lady coca”, una 37enne romana pregiudicata. A casa sua sono stati trovati 5 etti di cocaina che sarebbero finiti sulle piazze dello spaccio del litorale con un introito di 25 mila euro circa.

I Carabinieri hanno poi trovato e sgominato un “supermercato della droga” su quattro ruote, gestito da un 27enne incensurato. Il giovane spacciava cocaina, eroina e marijuana muovendosi con la propria vettura tra le vie di Ostia a caccia di clienti. Sono stati i cani dell'anti-droga a individuare la macchina e a far scattare i controlli.

Sempre ad Ostia, due uomini - di cui uno agli arresti domiciliari e l’altro con l’obbligo di presentazione in caserma - sono stati arrestati e condotti in carcere perché non avevano rispettato le regole imposte dai domiciliari.