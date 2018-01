Ostia, paura in mare. Affonda catamarano, tre brasiliani salvati

Tre persone a bordo di un catamarano sono state salvate martedì mattina dalla Capitaneria di Porto di Roma.

I tre diportisti, due uomini e una donna di nazionalità brasiliana, sono usciti in mare da Ostia nonostante le avverse condizioni meteo. Secondo una prima ricostruzione, l'equipaggio ha lanciato il primo sos alle 8.23 quando a circa 700 metri dalla costa, con un motore in avaria il catamarano stava iniziando a imbarcare acqua.

Poco dopo una vedetta della Capitaneria di Porto ha raggiunto i tre brasiliani ed è riuscita ad affiancarli e a portarli in salvo in darsena a Fiumicino dove, poco prima delle 9, sono stati rifocillati e visitati dal personale del 118 preallertato. A quanto riferito è stata aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente: la rimozione del catamarano, nel frattempo affondato, verrà valutata in seguito.