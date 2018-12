Ostia, ruspe al Med: cominciata la demolizione dello stabilimento sequestrato

Cominciate, sul lungomare Caio Duilio di Ostia, le operazioni di demolizione dello stabilimento Med, posto sotto sequestro da diverso tempo. In azione un trattore bobcat in attesa della ruspa-escavatore. Sul posto anche la sindaca Raggi.

Sul posto sono presenti Polizia, Carabinieri e Polizia di Roma Capitale. Per ora è in azione solamente un trattore bobcat, ritenuto più adatto ad operare in spazi ridotti e terreno sabbioso e per intervenire su manufatti di piccole dimensioni, ma è pronta anche una ruspa-escavatore per procedere alla demolizione del corpo principale dello stabilimento in legno scuro.

La sindaca Raggi: "Siamo qui oggi ad Ostia per l'abbattimento del primo stabilimento. Abbiamo già avviato la l'attività per abbattere i chioschi abusivi e oggi arriva a conclusione l'iter iniziato due anni e mezzo fa per l'abbattimento del primo degli stabilimenti abusivi. È un momento storico, viene restituito un tratto di spiaggia ai cittadini. Ora potranno tornare a vedere il mare e a scendere in spiaggia riappropriandosi di uno spazio che era loro e che gli era stato sottratto per decenni".