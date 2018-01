Ostia, serra di marijuana in cantina e laboratorio. In manette 25enne romano

Coltivava droga in cantina, stanato dall'odore sospetto.



I poliziotti del commissariato di Ostia, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente da una cantina, hanno fatto una breve indagine per scoprire a chi appartenesse quel locale. D.A.R., romano di 25 anni, proprietario dello scantinato del suo appartamento, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il ragazzo aveva messo su una vera e propria serra: quasi un chilo di marijuana essiccata, un bilancino di precisione, una serra in stoffa, vario materiale per la cura delle piante ed una lampada da 400 watt è quanto è stato trovato e sequestrato dagli agenti.