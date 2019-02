Overdose di eroina a Tor Bella Monaca: 4 tossicodipendenti salvati in 24 ore

Overdose di eroina a Tor Bella Monaca, quattro tossicodipendenti operati in 24 ore. L'Unità di strada di Villa Maraini-Croce rossa italiana denuncia: "Sul mercato droga purissima e pericolosa".

Una preoccupante impennata di casi, definita "molto grave", visto che "dall'inizio dell'anno sono stati già tre i decessi per overdose solo nel Lazio" (dati SITD, Società italiana TossicoDipendenze). Il picco giovedì, con 3 interventi in sole due ore. Si tratta di tre uomini, rispettivamente di 33, 36 e 40 anni, che si trovavano nel Parco davanti a viale dell'Archeologia, di fronte a dove staziona il Camper della Fondazione Villa Maraini-CRI. Questo ha consentito agli operatori di agire subito, trovandosi davanti a persone già in stato cianotico. È stato iniettato loro il farmaco Naloxone, antagonista dell'eroina, che ha consentito di salvargli la vita.

Venerdì un nuovo caso in via dell'Archeologia: da inizio mese è il settimo intervento. "L'ultimo intervento l'abbiamo fatto 5 minuti prima di andare via da Tor Bella Monaca: se fosse successo 5 minuti dopo, l'utente sarebbe probabilmente morto", spiega Giancarlo Rodoquino, responsabile Unitaà di strada della Fondazione Villa Maraini-Cri. Per Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini-Cri, "la causa potrebbe essere attribuita alla vendita sul mercato di una partita di eroina più pura, quindi con una concentrazione maggiore di sostanza, che mette ancora più a rischio la vita di chi la utilizza. Purtroppo l'esperienza ci dice che casi cosi' numerosi e ravvicinati possono essere un campanello d'allarme su quello che potrebbe succedere nelle prossime ore/giorni".