Oxa e Boomdabash, la musica trionfa nella Tuscia: doppio concerto gratis

Boomdabash e Anna Oxa: la novità e l’evergreen. Vignanello, provincia di Viterbo, rispetta la tradizione dei grandi concerti portando due nomi straordinari in piazza per i festeggiamenti in onore di San Biagio e Santa Giacinta, organizzati dalla classe 1979 guidata da Fabio Ortenzi.

Lunedì 5 agosto a salire sul palco sarà una delle regine intramontabili della musica leggera italiana che, nel suo tour Voce Sorgente ha realizzato “Uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto... L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto”. Anna Oxa è una delle icone del panorama discografico nazionale, potendo vantare una carriera iniziata nel 1978 con l’album “Oxanna” ed il singolo “Un emozione da poco” , due vittorie al Festival di Sanremo (nel 1989 con Ti Lascerò, in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 da sola con Senza Pietà) e collaborazioni del calibro di Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Giorgio Gaber (unica donna) e Roberto Vecchioni. Un successo che dura da oltre quarant’anni e che, il 13 Maggio 2015 al Teatro Donizetti di Bergamo Anna Oxa è stato consacrato con il premio ricevuto dal maestro Luis Bacalov: “Honor Artist a testimonianza del grande valore della sua Arte nella scena artistica del nostro tempo”. Anna Oxa per questi meriti riconosciut appartiene alla storia della musica, tanto che il suo nome compare, addirittura, nell’enciclopedia Treccani.

Martedì 6 agosto, invece, sarà la volta dei Boomdabash. Il gruppo nasce nel 2002 come classico jamaican sound system, fondato da Blazon, attuale deejay e produttore del quartetto e progressivamente cresce in un percorso di evoluzione artistica che sfocia nella realizzazione del primo lavoro ufficiale, “UNO” (2008). Il disco d’esordio riscuote un feedback tanto grande quanto inaspettato. Il progetto colpisce per la freschezza dello stile, il modo innovativo di guardare al reggae, le produzioni ricercate e la scelta di esprimersi e comunicare utilizzando due lingue contemporaneamente: il patois giamaicano ed il dialetto salentino. Nel 2012 la prima grande consacrazione ufficiale con l’Hitweek Festival: i Boomdabash vengono scelti insieme ad alcuni big della musica italiana come i Subsonica e i Negrita per rappresentare l’Italia in un tour che tocca gli Stati Uniti, in particolare New York e Miami.Questa esperienza diventa l’occasione per esportare il loro particolarissimo sound in America. Da allora una serie di tappe importanti, tantissimi concerti e milioni di dischi venduti. “Non ti dico no”, il singolo estratto dal disco in collaborazione con Loredana Bertè, è diventato in brevissimo tempo uno dei brani simbolo dell'estate del 2018 mentre l’ultimo uscito “Mambo Salentino” con Alessandra Amoroso è stato certificato disco d’oro dalla FIMI/GFK ed è già in Top 10 della classifica Top 50 Italia di Spotify e tra i 10 brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Due grandi serate insomma, ad ingresso libero, sono in programma a Vignanello.