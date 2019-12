Roma

Martedì, 17 dicembre 2019 - 15:06:00 Padre, madre e figlia morti in casa: dramma familiare alle porte di Roma I tre cadaveri trovati dai vigili del fuoco in un appartamento a Labico: la prima ipotesi è morte per esalazione da gas

Padre, madre e figlia sono state trovati morti nella tarda mattinata in un appartamento a Labico, in Comune della provincia a sud di Roma, in via Guglielmo Fioramonti. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina. Sul posto è stato inviato il CRRC, un mezzo di soccorso di primo intervento per aspetti relativi ai pericoli da sostanze chimiche pericolose o nocive, per i rilevamenti del caso. Al momento non si conosce l'età delle vittime. Secondo una prima ipotesi i tre, di origini straniere, sarebbero morti da alcune ore, forse giorni. Il particolare è emerso da una prima ricognizione dei soccorritori intervenuti nell'appartamento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri. Si attende l'arrivo del medico legale. Secondo quanto si apprende, al vaglio diverse ipotesi tra cui quella della morte per esalazione da gas.