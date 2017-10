Panico a Piramide, 3 stranieri scatenano una rissa alla stazione Roma Lido

Rissa tra i vagoni della Roma Lido: alla fermata della stazione ferroviaria di Piramide tre stranieri hanno seminato il panico tra i passeggeri in attesa sulla banchina.



Tre ucraini, due 31enni ed un 22enne hanno iniziato a picchiarsi con calci e pugni, uno di loro ad un certo punto ha tirato fuori un coltello. Una donna in attesa del treno è stata coinvolta nella colluttazione e fatta cadere a terra con una spinta, tanto da dover ricorrere alle cure mediche per le contusioni riportate.

Gli stranieri sono stati bloccati grazie all'intervento della polizia, e con l'aiuto di una guardia giurata addetta alla sicurezza e di un carabiniere libero dal servizio.

Per le ferite riportate, uno degli ucraini è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni per contusioni al volto.