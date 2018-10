Paola Taverna salvata dal giudice. A gennaio la decisione sulla casa popolare

Una casa popolare per la famiglia della M5S Paola Taverna, il Campidoglio fa chiarezza. La vicepresidente del Senato"salvata" dal giudice: rimandando a gennaio la decisione sul procedimento.

Dopo le polemiche, nonché il silenzio del sindaco Raggi, è l'assessorato Patrimonio e politiche abitative a prendere parola sulla questione, precisando in una nota che " gli uffici comunali hanno ottemperato regolarmente a quanto di loro competenza". "L’azienda regionale Ater, proprietaria dell’immobile - si legge ancora - ha attivato il relativo procedimento di decadenza e rigettato le controdeduzioni presentate. Nel dicembre 2017 l’Ater ha poi inviato le proprie conclusioni all’Amministrazione Capitolina, la quale ha emesso la relativa Determinazione Dirigenziale di decadenza. Contro tale atto è stato proposto ricorso al Giudice Ordinario, che con ordinanza del 19 settembre ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento, rinviando al mese di gennaio la discussione sul merito. Come è prassi, la Polizia Locale di Roma Capitale provvederà a fornire, ove richiesto, ogni supporto per l’esecuzione di decreti di rilascio".