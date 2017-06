Paolini condannato per pedofilia. Battaglia legale: “Ricorreremo in Appello”

Gabriele Paolini condannato per sfruttamento della prostituzione minorile, possesso di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale. Arriva la riposta del disturbatore: “Ricorreremo in Appello”.

Arriva la condanna a 5 anni di reclusione per il noto disturbatore tv, accusato di aver avuto rapporti sessuali con minorenni in cambio di soldi e regali. Accuse che lo stesso Paolini ha sempre respinto al mittente, confermando, anche nel giorno della sentenza dei giudici, la propria versione: "Credo con fermezza nel lavoro dei miei due Avvocati, Lorenzo La Marca e Massimiliano Kornmuller. I miei due Legali aspetteranno 90 giorni per leggere le motivazioni della sentenza, successivamente, presenteranno un ricorso in Appello. Nella famosa estate del 2013 io ho solo amato il giovane Daniel, che, all'epoca dei fatti, aveva 17 anni e due mesi. Daniel è venuto in Tribunale nel luglio 2015 e mi ha difeso. Sono un personaggio davvero scomodo e sto pagando, in tutti i sensi, le mie accuse che ho rivolto a Ratzinger, negli anni passati. In diverse occasioni, durante collegamenti in diretta del TG1, ho urlato di aver avuto un rapporto sessuale con Ratzinger, quando io avevo 13 anni. Tutto cio' mi ha creato molti nemici!!! La vita è proprio strana, Macron, l'attuale Presidente della Francia, a 16 anni, si è innamorato della sua insegnate e poi, con la stessa, si è sposato. E se Macron a 16 anni, si fosse innamorato di un suo professore?. Avrebbe egualmente intrapreso la carriera politica, che lo ha portato a diventare Presidente della Francia?. Oggi come oggi mi tiene in vita l'amore che nutro per Felis, la persona pù importante della mia vita, dopo i miei sacri genitori".