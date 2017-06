Papa Francesco al Circo Massimo per la Pentecoste. Stop al traffico in centro

Traffico limitato e linee urbane deviate nella giornata di sabato 3 giugno in occasione della celebrazione al Circo Massimo della Veglia di Pentecoste. Tra le 14 e le 22.30 il percorso di alcuni autobus urbani verrà modificato e verranno incrementate le misure di sicurezza in tutta l'area di riferimento. Alla veglia, programmata per le 16, parteciperà Papa Francesco, il cui arrivo è previsto intorno alle 18.

Cattolici, ortodossi, evangelici e pentecostali si sono ritrovati a Roma per una cinque giorni di preghiera ed eventi che è iniziata mercoledì 31 maggio e si conclude domenica 4 giugno con la messa di Pentecoste celebrata da Papa Francesco in Piazza San Pietro. Fedeli di 130 nazioni hanno partecipato al Giubileo d'Oro del Rinnovamento Carismatico nelle basiliche e in molte chiese della Capitale.

All'incontro, organizzato dall'International Catholic Charismatic Renewal Services e dalla Catholic Fraternity, sono stati invitati tutti i leader dei movimenti cattolici, "comprese le espressioni dell'associazionismo sociale”, ha annunciato in una conferenza stampa il presidente del Rinnovamento nello Spirito, Salvatore Martinez.

Proprio a Pentecoste nel 1980, infatti, Papa Giovanni Paolo II ha invocato l'unità dei movimenti cattolici all'interno della Chiesa.

“A volte le nostre divisioni ci spingono a diventare estranei in casa e non ad essere testimoni di quell'unico movimento spirituale di tutta la Chiesa" ha dichiarato Martinez.

Al Circo Massimo, prima dell'arrivo del Papa per la Veglia, ci saranno padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, e Giovanni Traettino, pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, che nel luglio 2014 accolse Bergoglio a Caserta.