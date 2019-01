Papa Francesco applaude il circo di Cuba: "La bellezza ci avvicina a Dio"

Papa Francesco applaude il circo di Cuba. Gli artisti cubani si sono esibiti davanti al pontefice, nell'Aula Paolo VI, al termine dell'Udienza Generale del mercoledì con danzi e esercizi acrobatici.

"Con il loro spettacolo - ha poi commentato Francesco - portano bellezza, una bellezza che ci vuole tanto sforzo, allenamento per farlo. La bellezza sempre eleva il cuore, ci fa più buoni a tutti, ci porta alla bontà, ci porta a Dio. Grazie tante".

Il CirCuba è in spettacolo a Roma fino al 20 gennaio in via Cristoforo Colombo angolo via Oceano Pacifico (vicino il centro commerciale Euroma 2) con una nuova compagnia del Circo Nacional de Cuba.