Papa Francesco: auguri social del sindaco Raggi per i 6 anni di pontificato

Papa Francesco, l'anniversario per i 6 anni di pontificato passa anche dai social. Il sindaco Raggi si affida ad un breve tweet per festeggiare il Santo Padre: "Grazie per l'amora che dimostra per Roma".

Alla guida del Vaticano da 6 anni, anche le istituzioni celebrano la Chiesa di Bergoglio. Il sindaco M5S Virginia Raggi affida ai social il compito degli auguri: "Auguri Francesco per il sesto anno di pontificato - scrive - Grazie per l'amore che dimostra in ogni occasione per Roma e per i suoi cittadini". Papa Francesco sarà in visita ufficiale in Campidoglio il prossimo 26 marzo per la prima volta.