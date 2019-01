Papa Francesco regala la Cappella Sistina ai poveri: in 1300 per lo spettacolo

Poveri, senzatetto, profughi, un gruppo di carcerati, persone e famiglie più bisognose, insieme ai loro volontari, invitati da Papa Francesco nella Cappella Sistina per partecipare allo spettacolo: “Giudizio Universale - Michelangelo and the secrets of the Sistin Chapel”.

Nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio, alle 18:00, il Pontefice, attraverso l'Elemosineria Apostolica, ha invitato 1300 persone meno fortunate a partecipare allo spettacolo permanente che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.

Lo spettacolo ha debuttato il 15 Marzo 2018 presso l'Auditorium Conciliazione, proprio a pochi passi dalla vera Cappella Sistina, ed è il primo spettacolo permanente italiano. Creato da Marco Balich, prodotto dalla Artainment Worldwide Shows e realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, lo spettacolo della durata di 60 minuti è costruito per offrire un'esperienza complementare alla visita della famosa Cappella: attraverso le proiezioni immersive a 270 gradi, la musica, gli attori, le luci e la danza, lo spettatore è condotto al centro della Cappella Sistina e accompagnato in un viaggio attraverso il tempo per scoprire la storia del capolavoro di Michelangelo e le meraviglie di quest'opera, che è stata definita dagli studiosi come un esempio eccellente di Biblia Pauperum. E proprio ai meno abbienti e più bisognosi, è riservata un'intera replica dello spettacolo. Questo evento di carità è stato reso possibile grazie all'Artainment Worldwide Shows che ha messo a disposizione gratuitamente tutti i 1300 posti del grande auditorium per i poveri invitati dal Santo Padre.