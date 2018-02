Papa Francesco, Rosario recitato insieme ai fedeli su Radio Vaticana

Quaresima di novità e preghiera su Radio Vaticana, che lancia il Rosario di Papa Francesco e la nuova edizione de "Il Vangelo Dentro".

Radio Vaticana Italia inaugura la programmazione straordinara per il periodo quaresimale, partendo da domenica 18 febbraio. In programma, ogni giorno alle 20:00, il Rosario recitato da Papa Francesco; una registrazione realizzata dalla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede assieme all’Editrice Paoline che si occupa della distribuzione del prodotto in versione CD attraverso la propria rete di librerie. Mercoledì 14, il mercoledì delle Ceneri, spazio invece a ‘Il Vangelo Dentro’ la striscia nata in collaborazione con l’Elemosineria Apostolica. Protagonisti 12 detenuti della casa di reclusione di Rebibbia, impegnati nel commento alle letture della Quaresima al microfono di Davide Dionisi. Ciascuna puntata andrà in onda dal lunedì al sabato alle 13.25, alle 16.40 e alle 18.25. L’appuntamento delle 16.40 verrà introdotto da una riflessione sulla ‘vita in carcere’ in compagnia di esperti e addetti ai lavori curata da Stefano Leszczynski e dagli altri giornalisti di Radio Vaticana Italia coordinati da Luca Collodi.



Da menzionare altre tre trasmissioni: le Lodi (tutti i giorni alle 6.05), i Vespri (la domenica alle 18.30) e la Compieta (tutti i giorni alle 22.00), parte integrante della programmazione liturgica di Radio Vaticana Italia, prodotti dalla Conferenza Episcopale Italiana nel quadro di un rapporto sempre più fecondo con la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. A confermarlo anche la collaborazione avviata recentemente sul fronte delle Radiocronache degli eventi liturgici nell’obiettivo di definire un percorso di aggiornamento professionale per i giornalisti interni chiamati a commentare in diretta cerimonie papali e altre celebrazioni.



È possibile ascoltare Radio Vaticana Italia sulle frequenze 103.8FM e 105FM a Roma e provincia. In Italia sul canale 733 del Digitale Televisivo Terrestre; sulla radio digitale DAB+ e in streaming sul portale Vatican News (vaticannews.va).