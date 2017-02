Papa Francesco va all'Università. Come lui solo Giovanni Paolo II

Papa Francesco in visita a Roma Tre, l'Università apre le porte al Pontefice. E' la prima visita ad un'università pubblica.

Dopo le prime indiscrezione, circolate ad inizio anno accademico, ore è ufficiale, venerdì 17 febbraio Papa Francesco visiterà l'Università Roma Tre. La visita durerà due ore, dalle 10 alle 12, e si svolgerà presso l'Aula Magna del Rettorato, a pochi passi dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. Sarà a prima visita che Papa Bergoglio compie in un'università statale italiana, ma non sarà la prima visita di un Papa a Roma Tre. Già il 1 gennaio 2002, Giovanni paolo II aveva infatti varcato la soglia dell'università, in occasione dell'inaugurazione del decimo anno accademico.