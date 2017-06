Un pappagallo Ara di nome Jack è stato salvato dai Vigili del Fuoco di Aprilia dopo essere rimasto intrappolato il cima a un albero.

L'animale, durante uno dei suoi voli in libertà lontano dal suo alloggio in via del Tufetto, è rimasto incastrato con il laccetto che portava alla zampa ad alcuni rami. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare il volatile e riconsegnarlo ai suoi padroni.