Parassiti nel Lago di Albano. Castel Gandolfo “prescrive” la crema solare

Le analisi delle acque del Lago di Albano denunciano la presenza di parassiti, causa delle dermatiti riscontrate dai nuotatori lacustri.

Il comune di Castel Gandolfo ha fatto testare campioni di acqua del lago all'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana e ciò che ne è risultato non è positivo per i bagnanti: le acque sono infestate da parassiti che causano arrossamenti e dermatiti. A infestare il lago sono le carcasse di lumaca, che rilasciano forme larvali di vermi del genere Trichobilharzia. I parassiti colpiscono lumache e anatre, ma non possono causare patologie agli umani, che vengono colpiti da dermatiti che generalmente non durano più di 24 ore.

Il comune di Castel Gandolfo ha fatto affiggere cartelli informativi per i bagnanti che raccomandano ai nuotatori di cospargersi di crema solare resistente all'acqua prima di immergersi nel lago, fare la doccia appena terminato il bagno e cambiarsi il costume appena usciti dall'acqua.