Parata di vip al salone Hair Top Style: si parla dei rischi della cute

Parata di vip lunedì al salone “Hair Top Style” dell’hair stylist Maria Cristina Puccio, in via della Mercede 12/A. A partire dalla mattina, in collaborazione con l’Istituto Cesare Ragazzi, si è tenuta una giornata di informazione e prevenzione per la salute della cute.

Sono stati illustrati metodi e tecnologie avanzate per monitorare le reali condizioni della cute. In proposito, infatti, esiste una forte disinformazione: chi ha una folta capigliatura, spesso, trascura l’inizio di un’eventuale caduta oppure non si preoccupa delle condizioni della cute.

All’evento hanno partecipato una folta schiera di vip: da Leopoldo Mastelloni a Maria Monsè e Salvatore Paravia; da Damiano Caltagirone (assurto alle recenti cronache televisive per essersi dichiarato figlio segreto dell’attrice scomparsa Isabella Biagini) al Marchese Gregorio del Gallo con la compagna, la giornalista Patrizia Brandimarte, ed il Principe Guglielmo Giovannelli con signora.