Passione surf: tre giorni di sport e corsi gratuiti a Santa Severa

Passione surf, tre giorni all'insegna di sport e corsi gratuiti sulla spiaggia di Santa Severa.

Il celebre castello festeggia la recente riapertura con la 19esima edizione di Italia Surf Expo, il più grande evento di surf e di boardsports italiano. Una manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio, in collaborazione con LAZIOcrea, che anche quest’anno sarà presente con uno stand informativo al cui interno verranno illustrate le opportunità offerte dai fondi europei e tutte le iniziative a favore dei giovani promosse grazie ai contributi comunitari. Parte il conto alla rovescia per l'atteso appuntamento, da venerdì 21 a domenica 23 luglio tre giorni di sport e divertimento sulla spiaggia di Santa Severa, dove potersi cimentare con surf, sup, ruota panoramica e corsi di surf gratuiti.