Patty Pravo, dopo Sanremo parte il tour: nel nuovo cd una perla di Califano

Patty Pravo, dopo il 21° posto al Festival di Sanremo con “Un po' come la vita” in coppia con il rapper Briga, parte con il nuovo tour per i teatri di tutta Italia per presentare l'ultimo disco “Red” che contiene 10 inediti scritti con grandi artisti, tra i quali spicca Franco Califano. Il 3 marzo tappa a Roma.

“La ragazza del Piper” porterà sul palco il racconto della sua carriera artistica attraverso la musica e presenterà tutti i successi pop-rock accompagnata dalla sua band, sulle note dei successi che hanno conquistato intere generazioni.

Patty Pravo presenterà anche i brani tratti dal nuovo disco, “Red”, uscito venerdì 8 febbraio: 10 canzoni inedite, tra cui “Un Po' Come La Vita" (la canzone in gara al festival di Sanremo e interpretata insieme a Briga), a cui hanno partecipato come autori Giuliano Sangiorgi dei Negramaro con il pezzo “Dove eravamo rimasti”, Ivan Cattaneo con una struggente lirica da subito entrata nel cuore di Patty: “La carezza che mi manca”. Nella track-list dell’album anche il brano “Io so amare così”, un regalo lasciato personalmente in eredità a Nicoletta dall’amico di una vita: Franco Califano. Poi altri autori come il giovane talentuoso Giovanni Caccamo con “Pianeti”, Diego Calvetti (che si è occupato della produzione artistica del Disco), Marco Rettani (autore tra l’altro di Pausini, Noemi, Amoroso, Nomadi), Zibba, Antonio Maggio con “Padroni non ne ho”, Fulvio Marras.

Un album magistralmente prodotto e interamente arrangiato dal Maestro e amico di Patty Pravo Diego Calvetti, registrato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 prevalentemente presso gli studi del produttore a San Giminiano (Si). Nel disco trova posto anche un personale ed etereo omaggio dell’artista ad un brano che proprio quest’anno compie 50 anni (1969 / 2019); canzone che in tutti questi 50 anni non è mai uscita dalla scaletta dei concerti live di Patty Pravo: "Il Paradiso" di Battisti e Mogol.

Il tour, che partirà da Treviso il 1 marzo, farà tappa a Roma il 3 dello stesso mese nella sala Sinopili dell'Auditorium Parco della Musica.