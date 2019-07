Paura a Bastogi, minaccia i poliziotti con una pistola e poi fugge: arrestato

Inseguito dai poliziotti tra i palazzi di Bastogi, li ha minacciati con una pistola per guadagnare la fuga. È successo mercoledì nella zona popolare vicino Primavalle dove gli agenti del commissariato Aurelio erano impegnati in una serie di controlli.

Tra le persone individuate come "sospette" un destinatario di una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, per evitare gli accertamenti si è dileguato all'interno di una palazzina di via Canepa. Rocambolesco l'inseguimento degli agenti fin quando l'uomo, entrato in un palazzo, ha tentato di scappare salendo verso i piani alti. Una volta arrivato al ballatoio del secondo piano, Z.M., 34 anni, ha estratto dai bermuda una pistola puntandola contro gli agenti che lo stavano inseguendo.

Accerchiato lo stabile dai poliziotti arrivati in rinforzo ai colleghi, l'uomo ha buttato a terra l'arma riuscendo a intrufolarsi all'interno di un altro appartamento dalla scala antincendio. Recuperata la pistola, una beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore, gli agenti hanno continuato l'inseguimento scovando il 34enne sotto al letto di un ennesimo appartamento usato come rifugio.

Arrestato per il reato di detenzione e porto illegale di arma clandestina, nonché del reato di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale aggravata dall'uso delle armi e violazioni delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, l'uomo è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.