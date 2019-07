Paura a Trastevere: camioncino Ama investe gazebo del Cinema America

Paura a Trastevere, in piazza San Cosimato: un camioncino dell'Ama è sbandato ed ha investito il gazebo dei ragazzi dell'associazione “Cinema America”. L'autista del mezzo è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli.

Lunedì mattina alle 8.00, in piazza San Cosimato, una pattuglia del I gruppo Centro della polizia locale di Roma capitale è intervenuta per i rilievi di un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo dell'Ama.

Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo colpendo due panchine e il gazebo allestito dagli attivisti dell'associazione “Cinema America. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.