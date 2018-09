Paura al Liceo Giulia Cesare: crolla intonaco e cortina dalla facciata

Attimi di paura al Liceo Classico Giulio Cesare dove ha ceduto parte del rivestimento esterno della scuola.

A seguito delle verifiche effettuate, i vigili del fuoco, intervenuti a seguito della caduta degli intonaci, hanno richiesto che vengano effettuate opere di consolidamento. L'area è stata transennata.

“Si comunica - scrive in una circolare il dirigente scolastico della scuola di Corso Trieste Paola Senesi - che per motivi di sicurezza e a garanzia dell’incolumità di tutti, a partire da oggi e fino a comunicazione di questo Ufficio, l’uscita e l’entrata degli alunni, del personale e del pubblico avverrà da Via Trau 2. Si chiede la massima collaborazione affinché tutto si svolga con la massima cautela e attenzione dovuta alla momentanea situazione di emergenza e alla necessità di mettere in sicurezza le pareti esterne dell’edificio”.