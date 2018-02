Paura al liceo Seneca: crolla intonaco e sfiora alunna. Studenti in sciopero

Attimi di paura al liceo "Lucio Anneo Seneca", zona Boccea, dove dell'intonaco si è staccato da un muro sfiorando una ragazza. Scuole romane nel degrado; esplode la protesta degli alunni.

Molti studenti hanno incrociato le braccia nella mattinata di mercoledì, denunciato la struttura fatiscente attraverso uno sciopero bianco. I ragazzi di via Albergotti si sono riuniti in assemblea per discutere della tragedia sfiorata, l'ennesima dopo gli episodi del liceo Russel e Virgilio. "La preside - racconta uno degli studenti - dopo il crollo dell'intonaco ha chiamato i vigili del fuoco che hanno svolto un sopralluogo e hanno posto nastri di sicurezza in corrispondenza di altro intonaco pericolante. Appena possibile, la preside trasmetterà alla Provincia la relazione dei vigili con allegata la richiesta di intervento e ristrutturazione urgente della scuola".