Pazza per il tonno: ruba 200 scatole in un supermercato. Presa ladra seriale

Tonno, passione senza limiti. Ne ruba oltre 200 scatole in un supermarket: ladra seriale arrestata.

La donna, una romana di 40 anni, è stata notata dagli addetti alla vigilanza del supermercato, che prontamente hanno allertato gli agenti del commissariato borgo. Fermata dalla pattuglia, nella borsa della donna sono state scoperto oltre 200 confezioni di tonno in scatola per un valore di 320 euro. Riconsegnato il bottino al rappresentante dell’esercizio commerciale, che ha sporto denuncia, la ladra ghiotta di tonno è stata arrestata per furto aggravato.



Dall’esame degli atti d’ufficio e dei terminali di Polizia, è inoltre emerso come la stessa donna nell’ultimo mese fosse stata già arrestata per avere rubato presso esercizi commerciali di Roma e Napoli grandi quantità di tonno in scatola.