Pd, doppio ruolo di Giachetti incompatibile: “Scelga tra Camera e Campidoglio”

Roberto Giachetti sia consigliere comunale in Campidoglio che deputato Pd, arriva il verdetto "doppio ruolo incompatibile". Ultimatum della commissione di Garanzia dem: "Entro il 31 dicembre 2018 scelga tra le due cariche".

L'ex candiato a sindaco di Roma si era appellato alla commissione, spiegando come, nel caso, non si potesse parlare di incompatibilità:" L'impegno assunto concentinaia di migliaia di elettori del comune di Roma confligge con l'applicazione rigida dello Statuto". Un'argomentazione che, però, non ha convinto: "Tale motivazione è squisitamente politica e non rileva ai fini della corretta applicazione dello Statuto", la risposta dei commissari.



Niente deroga, dunque. Giachetti dovrà decidere se restare in Campidoglio o alla Camera dei deputati. "Lo Statuto del Pd", spiega la commissione di Garanzia, "sancisce l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di Consigliere di un comune con oltre 15.000 abitanti". "Tanto premesso - si legge ancora - per tutti i motivi esposti delibera di concedere all'onorevole Roberto Giachetti il termine perentorio del 31 dicembre 2018 per optare qualetra le due cariche elettive continuare a ricoprire".