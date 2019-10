Pd-M5S, Zingaretti affonda la Raggi: “Noi all'opposizione. Serve alternativa”

Nicola Zingaretti affonda il sindaco di Roma: “Convergenza con i 5 Stelle nella Capitale? Questa vicenda è totalmente inventata. Il Pd è all'opposizione di questa amministrazione. Serve un'alternativa alla Raggi”.

Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Zingaretti, parlando con i giornalisti dopo la firma di un Protocollo sulla Torre di Palidoro a Fiumicino al comando generale dei carabinieri, a proposito di un possibile sostegno dem al sindaco Virginia Raggi.

“Consiglio tutto il campo del centrosinistra - ha aggiunto - di evitare polemiche e di concentrarsi a costruire un programma, una compagine e di cercare figure competitive per vincere”.

“Nelle elezioni comunali - ha proseguito Zingaretti - segnalo che c'è il doppio turno e tendenzialmente in tutti i casi si andrà a elezione ovunque ed è normale in una dura battaglia di opposizione, che c'è stata e c'è, pensare ad un'alternativa per evitare che dopo la sindaca Raggi arrivi un'altra figura di sindaco che fa continuare il declino di Roma. Il Pd è impegnato per costruire un'alternativa e ridare finalmente a questa città una squadra efficiente”.