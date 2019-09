Pd Roma, parte la fronda interna contro Raggi: "Opposizione alla giunta M5S"

Rifondare il Pd di Roma e fare un'opposizione più efficace alla giunta Raggi. Questo è il diktat lanciato da Marco Tolli, responsabile delle politiche territoriali del Partito Democratico della Capitale, in considerazione “della stagione di grande difficoltà che sta vivendo la città”.

“Un partito che intende esercitare un ruolo positivo nella storia della città – scrive Tolli un una nota – dovrebbe essere in grado di immergersi nella realtà quotidiana e costruire un movimento popolare di riscatto per aprire una fase nuova per Roma. Il partito che c'è non serve a nulla”.

Poi ecco la sua idea di rifondazione: “A Roma il Pd va rifondato assieme a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della capitale. È necessario che il nostro partito ceda una parte di sovranità alla base: solo attraverso la partecipazione attiva dei nostri iscritti e dei nostri simpatizzanti ai processi decisionali possiamo riaccendere la passione e superare le rinunce e le diffidenze che ci allontanano, ricostituire il senso di appartenenza”.

“Non basta cambiare i dirigenti, abbiamo bisogno di un partito nuovo. Zingaretti – conclude Tolli – ha annunciato una grande riforma del Pd. Partiamo da Roma, la città non può più aspettare”.