PD: Simona Marchini, assist a sorpresa per Zingaretti segretario del partito

Simona Marchini, attrice e conduttrice romana, gioca un assist a sorpresa per la candidatura di Nicola Zingaretti a segratario del Partito Democratico.

“È una persona che conosco e che ritengo molto equilibrata, che si esibisce poco e lavora molto, che ha sobrietà, misura e una visione etica. La mia adesione è quindi ragionata e non emotiva". Così l'attrice Simona Marchini spiega all'Adnkronos le ragioni della sua adesione al manifesto a sostegno di Nicola Zingaretti, che si candida alla segreteria del Pd, firmato da oltre 60 tra artisti e intellettuali. "Mi sembra che una persona come lui – osserva la Marchini - equilibrata e aperta al dialogo, con una riservatezza e uno stile di vita che mi piacciono, sia utile in questo contesto di difficoltà della sinistra che partono da lontano. Ma lo sia anche in questo mondo diventato mostruoso sia sul piano dei contenuti che su quello della forma, con difficoltà che non possiamo non patire”.

“È ormai da quarant'anni che annuncio la catastrofe – continua la Marchini - da quando vidi in tv una trasmissione che si intitolava 'Colpo grosso'. Dissi: 'Siamo rovinati, sono cambiati il linguaggio, la cultura e il costume'. Per questo ammiro l'etica e la sobrietà di Zingaretti e spero che con lui succeda qualcosa. Questo ovviamente non significa che io ripudi il resto del Pd, vorrei solo che anche i più irritati e i più separati ritrovassero la coesione di una volta che serve a fare barriera al peggio che sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Vorrei che mettessero al primo posto un bene comune", conclude.