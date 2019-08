Il cardinale George Pell in manette e con le mani giunte e dietro di lui un grande diavolo nero. E' il murales apparso in via Gregorio VII, vicino al Vaticano.

Il cardinale Pell, ex Prefetto dell'Economia vaticana, è in carcere in Australia. E' stato condannato nel dicembre scorso per pedofilia ai danni di due bambini di 13 anni. Ora è in attesa del verdetto di appello.

Verrà rimosso tra questa sera e domani, a quanto si apprende, il murales del cardinale George Pell.