Pedofilia, vittime di abusi del clero a Roma. Il 3 ottobre sit-in di protesta

Pedofilia all'ombra del Vaticano, le vittime di abusi sessuali si riuniscono a Roma per due giorni. Meeting dei "sopravvissuti" italiani, il 3 ottobre sit-in nei giardini di Castel Sant'Angelo.

La due giorni, dal 2 al 3 ottobre, è organizzata dall'Associazione 'ReteL'Abuso', fondata e composta dai sopravvissuti italiani agli abusi sessuali del clero. A patrocinare l'evento sarà Eca Global ,l'associazione internazionale di cui la Rete L'Abuso fa parte, presente 15 paesi in 4 continenti, impegnata in questo progetto digiustizia globale a tutela delle vittime. Il meeting prevede nel pomeriggio di martedì 2, ore 14, una conferenza stampa, presso la sede della Stampa Estera Italiana, alla quale interverranno i vari rappresentanti di Eca Global nel mondo. Nell'incontro, saranno esposte le situazioni che interessano i vari paesi aderenti a Eca e si cercherà di capire nello specifico quale è la situazione italiana, che allo stato attuale non è mai stata quantificata dal Governo. Tuttavia la mappa che la 'Rete L'abuso' ha tracciato sul suolo italiano, che l'Associazione ritiene in termini ottimistici equivalere a non più del 20% del sommerso e che comunque sia conta, tra i giudicati in terzo grado e gli accusati o in attesa di giudizio, circa 300 casi solo negli ultimi 15 anni.



Sabato 3 ottobre, ore 9, presso la sede del Partito Radicale, si terrà poi un incontro in parte riservato alle vittime, durante il quale uno dei consulenti della 'L'abuso', l'avvocato Mario Caligiuri, esporrà alcune iniziative che l'associazione intende avviare nelle prossime settimane. In questo spazio interverrà anche Maurizio Turco, esponente Radicale che già del 2002 si interessò al fenomeno dei preti pedofili. A partire dalle 15 ci sarà un sit-in delle vittime presso i giardinidi Castel Sant'Angelo.