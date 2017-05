Pensionati sedotti e rapinati, attenzione all'abbraccio delle nomadi

Abbraccio con scippo, scoperta truffa agli anziani di due romene. Conquistavano la fiducia dei malcapitati, poi le derubavano di preziosi e denaro.

Era la così detta “tecnica dell'abbraccio” quella messa in piedi da due donne di origini rom, di 20 e 25 anni. L'ingegnoso furto prevedeva una conversazione sempre più affettuosa, con abbracci che si concludevano puntualmente con uno scippo, spesso senza che se ne accorgessero. Entrambe arrestate all'interno di villa Torlonia, per rapina impropria ai danni di un anziano. Una delle due si è avvicinata ad un 71enne con la scusa di chiedere un'informazione, iniziando una conversazione e conquistando la fiducia dell’uomo, mentre la seconda rimaneva indietro, controllandoli a distanza. Gli agenti hanno così iniziato a pedinare i tre, che sono entrati nel parco di villa Torlonia. La “tecnica dell’abbraccio” non è andata a buon fine, ma la donna è comunque riuscita a strappare alla vittima una catenina d’oro e scappare via. Ad accoglierla a braccia aperte gli agenti, che hanno bloccato anche la complice e recuperato la refurtiva.

Per una delle due donne, accompagnate al commissariato, è emerso un ordine di cattura del Tribunale di Chieti, per furto con destrezza ai danni di anziani. Alla fine degli accertamenti per le due sono scattate le manette.