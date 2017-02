Pensionato si fingeva Vigile per estorcere ai locali del centro: fermato

Si fingeva un Vigile per truffare i locali del centro, fermato un pensionato di 70 anni.

L'uomo compieva controlli molto accurati, sulle autorizzazioni amministrative e le idoneità dei locali, paventando numerose irregolarità ed altrettanti verbali. Verbali con i quali ricattava ristoratori e proprietari di attività del centro, chiamando le vittime telefonicamente e concordando l'archiviazione delle sanzioni. A.M., settantenne romano, arrotondava così la propria pensione, accomodando le pratiche fittizie dietro il pagamento di centinaia di euro. La denuncia di un ristoratrice romana, che non si è piegata al ricatto, ha fatto scattare le indagini, ed ha permesso alla Polizia Locale di cogliere l'uomo in flagranza, mentre intascava 300 euro da una delle sue vittime. L'anziano è così caduto nella trappola degli agenti, che lo hanno video ripreso nell'attimo di intascare l'ennesima bustarella. Per l'uomo, anche in considerazione dell'età anagrafica, è scattata una denuncia in stato di libertà.