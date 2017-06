Perquisiscono casa a un ladro di biciclette e trovano munizioni di armi

Gli hanno perquisito casa per due biciclette rubate e ci hanno trovato munizioni per armi da guerra.

Un 39enne romano è finito nell'occhio del ciclone dopo aver messo in vendita online delle biciclette rubate. Il proprietario le ha riconosciute da alcune caratteristiche che le rendevano uniche e ha contattato la polizia del commissariato Prenestino. Gli agenti si sono finti acquirenti e hanno contattato l'uomo con il numero di telefono presente sul sito internet, programmando un incontro. Una volta sul posto hanno riconosciuto le bici rubate, che avevano le caratteristiche illustrate dal legittimo proprietario, e hanno perquisito casa del ladro, trovandoci altre 19 bici. L'uomo ha dichiarato di aver comprato lui stesso le biciclette usate da un altro acquirente, ma non si è potuto difendere per quanto riguarda il possesso illecito di proiettili di arma da fuoco. Ora dovrà rispondere di ricettazione e detenzione illegale di munizionamento per arma da guerra.