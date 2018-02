Pesce senza etichette e data di scadenza, multato un ristorante cinese

Pesce conservato in frigoriferi e congelatori senza etichette che ne accertassero la provenienza e la data di scadenza: nei guai due pescherie e un ristorante cinese di Tor Bella Monaca.

I prodotti non presentavano i requisiti minimi di tracciabilità e per questo i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, insieme a personale della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, sono intervenuti con il sequestro della merce. Si tratta di quasi un quintale di pesce, prelevato dai banchi frigo perché privo di etichettatura.

Le tre attività commerciali sono state inoltre sanzionate per un totale di circa 7 mila euro.