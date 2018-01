Tre cittadini africani sul banco degli imputati per i disordini di piazza Indipendenza, scoppiati lo scorso 24 agosto in seguito allo sgombero del palazzo occupato di via Curtatone.

Arriva dal Pm la richiesta di condanna a due anni e mezzo per i tre africani, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Per i tre imputati, che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, la sentenza è prevista per il prossimo 22 gennaio.