Piazza Navona, controlli della Polizia Locale: irregolari 40 banchi su 60

Piazza Navona, controlli da parte della Polizia Locale di Roma alle tradizionali bancarelle di Natale: su 60 banchi, 40 sono risultati irregolari. Sigilli per due box.

Il Comando Generale della Polizia di Roma Capitale ha disposto controlli su tutte le attività di piazza Navona, dove è in corso il tradizionale mercatino di Natale e della befana. Su oltre 60 banchi ne sono stati sanzionati circa 40, per vari tipi di irregolarità in relazione al titolo autorizzativo. Anche quest'anno quasi il 50% delle bancarelle è di proprietà della famiglia Tredicine, storico gestore della stragrande maggioranza degli spazi riservati ai camion bar e ai venditori di caldarroste spesso posizionati nei luoghi simbolo della Capitale.

Le multe effettuate vanno dai 50 ad oltre 1000 euro.

Sono stati poi apposti i sigilli a due box per difformità totale rispetto alla concessione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive del Campidoglio.