Piazza Navona, Raggi “caccia” le Onlus: addio mercato della Befana per bambini

Piazza Venezia, Onlus in fuga in vista del mercato della Befana. Il Comune "boicotta" le iniziative solidali e il tradizionale appuntamento dell'Epifania rischia il flop.

A denunciare le richieste dell'ultimo minuto dell'amministrazione capitolina è il Codacons che, attraverso una nota, accusa duramente il sindaco Virginia Raggi e promette battagia: "Nonostante avessimo regolarmente vinto il bando per il mercato della Befana, siamo stati costretti a rinunciare alla nostra postazione a Piazza Navona a causa delle richieste pressanti del Comune – spiega il Codacons – L’amministrazione ci ha infatti imposto di dotarci autonomamente di un gazebo (il cui costo si aggira sui 3mila euro) e di una assicurazione, dando poche ore di tempo alla nostra associazione per soddisfare tali richieste, e senza considerare che gli uffici delle imprese assicuratrici sono chiusi in questi giorni di festa".

"Così facendo il sindaco Raggi, anziché contribuire all’attività delle onlus e consentire loro di organizzare giochi di piazza per i bambini, limita l’attività delle associazioni appellandosi a pretesti assurdi. Per tale motivo - conclude l'associazione - abbiamo deciso di denunciare il Comune di Roma all’Anac, al Prefetto e al Ministero del lavoro, considerato che tali vessazioni violano le norme che esonerano le onlus da spese per le attività sociali svolte".