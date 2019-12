Piazza San Giovanni, il giorno delle Sardine. Con loro anche i socialisti

Sardine a Roma, sabato è il gran giorno: a piazza San Giovanni sarà invasione di seguaci del movimento nato a Bologna in contrapposizione alla Lega e alle destre; attese 100mila persone. E tra la folla oceanica ci sarà anche il Partito Socialista Italiano.

“L’obiettivo di radunare 100mila persone è molto coraggioso ma nelle ultime settimane essere ambiziosi ha pagato – spiga la sardina numero uno Mattia Sartori all'Agi –. Arriveranno persone da tutta Italia, questo è bellissimo però, domani sarà principalmente la piazza di Roma. C’è stato un invito, quindi, è Roma che perde o vince questa sfida”.

Riguardo ai militanti di Casapound che hanno annunciato la loro presenza alla manifestazione, Sartori dice: “Penso non verranno ma in caso contrario qualche decina di guastatori non riuscirà a rovinare la festa. E poi se vogliono partecipare ad una manifestazione antifascista in cui si canta ‘Bella Ciao’ organizzata da un ragazzo di colore che lotta per lo ‘Ius Soli’, hanno un problema interno”.

Chi di sicura sarà in piazza è il Partito Socialista Italiano. “Parteciperemo alla manifestazione senza bandiere e striscioni riconducibili al PSI – scrive in una nota la Segreteria PSI Federazione metropolitana di Roma – non perché abdichiamo ai nostri simboli, anche solo per poche ore, ma per rispetto degli organizzatori e di una piazza che sta facendo riemergere elementi costituenti del nostro partito. La natura popolare, l’antifascismo, la necessità di far fronte a derive autoritarie, la negazione di un linguaggio becero sono elementi che ci fanno aderire con convinzione alla manifestazione che speriamo possa trasformarsi in un segnale rivolto ai principali attori di un centrosinistra largo che possa organizzarsi per contrastare l’ondata nazionalista, pauperista e revisionista. Invitiamo, pertanto, tutte le compagne ed i compagni di Roma a scendere in piazza domani sabato 14 dicembre. Diamo appuntamento alle ore 15 in Piazza San Giovanni”. Ed il segretario del Psi romano Andrea Silvestrini su Facebook commenta: “Domani i Socialisti Romani saranno in piazza con le sardine. Qualcuno chiede alle Sardine e ai manifestanti un progetto politico completo e pretende da loro delle risposte; loro per il momento sono contro Salvini contro il fascismo e contro il razzismo. Ti pare poco? Avanti”.