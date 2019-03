Piazza Vittorio, Comune dà il via libera alla riqualificazione dei giardini

Piazza Vittorio, avviati dal Campidoglio i lavori preliminari all'apertura dei cantieri per la riqualificazione dei giardini della piazza all'Esquilino. Di Serio e Curcio, consiglieri Pd del Municipio I: “Venga rispettata la chiusura modulare dei giardini”.

"Nella giornata di martedì il Campidoglio ha finalmente avviato i lavori preliminari all'apertura dei cantieri per la riqualificazione dei Giardini di Piazza Vittorio Emanuele II. È una notizia positiva per i cittadini dell'Esquilino e di tutta Roma che quotidianamente vivono una delle piazze più importanti della città", così dichiarano in una nota congiunta Stefania Di Serio e Davide Curcio, consiglieri del Municipio Roma I Centro.

"Martedì inizia finalmente la fase di concretizzazione del lavoro delle ultime tre giunte capitoline, e dell'impegno di tanti cittadini e comitati che si sono mobilitati per l'inserimento dei Giardini di Piazza Vittorio tra i Luoghi del Cuore del FAI e per la definizione di un Piano di Gestione partecipata che sia realmente sostenibile. Preoccupati dalle notizie circolate in questa mattinata, secondo le quali sarebbe prevista la chiusura di tutti i giardini di Piazza Vittorio per almeno un mese, chiediamo con forza al Sindaco Raggi e a tutta la giunta capitolina che venga rispettata la prescrizione di una chiusura modulare dei giardini, non solo per continuare a consentirne l'attraversamento tra il lato Termini e il lato via Merulana - concludono i consiglieri Di Serio e Curcio - ma soprattutto per non privare i cittadini di un importante luogo di ritrovo e di socialità."