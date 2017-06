Picchia e sequestra la madre anziana, poi minaccia il suicidio: arrestato

Picchia e sequestra in casa la madre anziana, poi minaccia il suicidio dal ponte di Ariccia.

Prima i continui maltrattamenti e richieste di denaro alla madre, poi l'improvvisazione esplosione di rabbia. L'uomo, un 45enne con precedenti, si è barricato in casa con la donna, minacciandola con un coltello da cucina e costringendola a non chiedere aiuto. Alla vista degli agenti di Polizia, l'uomo, affacciato alla finestra, ha iniziato inoltre a minacciare di far esplodere l'intero palazzo, colpendo una bombola del gas vicino a se. Gli agenti hanno provato ad instaurare un dialogo G.G, questo il suo nome, che dopo mezz'ora si è arreso. Attimi di terrore per l'anziana donna, vittima della violenza del figlio. Un'epopea interminabile proseguita poco più tardi, quando, dopo aver aggredito il personale di servizio, l'uomo è riuscito a scappare.

Il 45enne ha infatti immediatamente telefonato alla madre, dicendole che stava tornando a casa. Spaventata, la donna ha avvertito i gli agenti di Polizia, che hanno iniziato le ricerche. Agenti protagonisti di un inseguimento al limite del credibile sul noto ponte di Ariccia, dove, alla vista della Polizia, l'uomo si è messo a cavalcioni sul muro, minacciando di gettarsi nel vuoto. G.G. è stato così afferrato e messo in sicurezza, prima di essere arrestato per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.