Picchiata dal compagno lo lascia, ma le violenze aumentano: arrestato

Stanca delle violenze subite dal compagno si è trasferita fuori città insieme ai suoi tre figli piccoli, ma lui l'ha seguita ed è diventato ancora più aggressivo.

Veniva picchiata costantemente anche davanti ai suoi tre bambini. Stufa dei maltrattamenti e delle botte ha lasciato il compagno, ma questo non ha fatto altro che far aumentare la rabbia dell'uomo. Esasperata e spaventata, la vittima si è rivolta alla polizia denunciandolo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il compagno, un romeno di 37 anni appena uscito di prigione dopo aver scontato la pena per spaccio, è finito in manette. Quando sono arrivati gli agenti, hanno trovato la donna in lacrime, con la faccia tumefatta dalle botte.