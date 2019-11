Pietralata, il restyling vale mezzo stadio della Roma: 53 milioni di opere

di Antongiulio Pelonzi *

L’approvazione in Assemblea Capitolina, all’unanimità, della proposta di delibera sul Programma Integrato di Assetto Urbanistico (PRINT) di Pietralata è un grande passo avanti verso la rigenerazione urbana diffusa.

Il progetto di Pietralata è partito circa 14 anni fa, contemplando 25 milioni di euro di opere pubbliche e oggi ne cuba per 53 milioni, la metà di quanti se ne chiedono nella delibera per il nuovo Stadio della Roma, ovvero 110 milioni circa. Le opere devono essere realizzate tutte, senza nessun tipo di contrasto ma comprendendole in modo armonico.Dei 192 Print da attuare a Roma, questo è quello più importante che creerà un effetto domino positivo di stimolo nei confronti di altri Print, cercando di evitare percorsi così lunghi per strumenti di rigenerazione.

I programmi integrati di assetto urbanistico permettono e stimolano la partecipazione della società locale, dal Municipio ai comitati, dalle associazioni ai singoli, che si attiva soprattutto nella definizione delle opere necessarie a migliorare la vita nel quartiere indicandone le priorità. Sono grandi progetti che permettono la realizzazione unitaria delle opere pubbliche e garantiscono la sostenibilità sociale, ambientale e urbanistica.

Vogliamo finalmente capire che a Roma i nostri grandi progetti devono attualmente essere il recupero delle realtà esistenti degradate? Il Print di Pietralata è quindi un esempio da seguire.

* Antongiulio Pelonzi, capogruppo Pd Comune di Roma