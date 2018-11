Pino Insegno è Spelacchio. Raggi lancia la candidatura: “Oscar miglior attore”

Pino Insegno presta la voce al nuovo Spelacchio firmato Netflix. Il sindaco Virginia Raggi risponde con la candidatura all'Oscar via social: "Migliore attore del 2018".

Siparietto social tra l'azienda, che ha deciso di sponsorizzare l'edizione 2018 dell'albero natalizio, ed il sindaco di Roma. L'abete più celebre d'Italia, e non solo, si prepra a tornare infatti in una nuova veste, addobatto e migliorato in ogni aspetto da Netflix, che ne rilancia l'immagine in uno spot ad hoc. Nel breve filmato Spelacchio, la cui voce è quella di Pino Insegno, racconta il proprio percorso dopo un anno di assenza dalle scene romane: un exploit di successo hollywoodiano, da serie tv a film (tutte rigorosamente Netflix). Infine, l'atteso ritorno a "casa"; piazza Venezia.

Una grande operazione di marketing, con il filmato che è ribalzato su tutte le piattaforme social e ripreso anche dal sindaco. È infatti proprio la Raggi a pubblicare nuovamente il video, commentando la performance dello Spelacchio-Insegno e chiedendo: "Natale 2018. Miglior attore protagonista: Spelacchio. Siete d’accordo?".