"Pioggia" di guano sul Lungotevere: chiuso tratto di strada, traffico in tilt

Pioggia di guano e fanghiglia sul Lungotevere De'Cenci, chiuso tra via del Foro Olitorio e Ponte Garibaldi, in direzione Ponte Flaminio. Circa due ore di stop tra disagi e ritardi per le operazioni di pulizia, con il traffico capitolino in tilt.

Un intero tratto reso impraticabile dal guano degli uccelli, che ha trasformato l'asfalto in una trappola mortale per automobilisti e motociclisti. “Quanto sta accadendo in queste ore è la conseguenza del degrado che caratterizza la città – spiega il Codacons – Foglie che ricoprono strade e marciapiedi e gli escrementi degli uccelli rendono l’asfalto un vero e proprio pericolo sia per i pedoni, alcuni dei quali sono rovinati a terra ad esempio in Viale delle Milizie proprio a causa delle foglie bagnate, sia per motociclisti e automobilisti, coinvolti in incidenti stradali. Anziché prevenire tale situazione, si pensa di risolvere il problema chiudendo le strade e creando così disagi enormi alla viabilità e agli utenti”.

“Per tale motivo e di fronte all’ennesimo scempio provocato dall’incuria, presenteremo domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma chiedendo di aprire una indagine su quanto accaduto oggi nella capitale e accertare le responsabilità dell’Ama e dell’amministrazione capitolina alla luce della fattispecie di interruzione di pubblico servizio ", conclude l’associazione.