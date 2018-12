Pioggia di guano sul Lungotevere. Il Comune schiera la super squadra Ama

Un "mare" di guano sul Lungotevere, il Comune interviene schierando una super-squadra di operatori Ama. Uomini e mezzi al lavoro nelle ultime 72 ore con un intervento massiccio.

Nella giornata di lunedì in particolare, gli operatori Ama sono stati impegnati nelle aree di piazza Venezia e nei tratti di Lungotevere De' Cenci e Vallati. Queste le altre aree oggetto di interventi intensivi quotidiani: via dei Fori Imperiali, piazza San Marco e piazza dell'Ara Coeli. Lo comunica Ama in una nota. Gli interventi, disposti dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, vedono quotidianamente impegnati 12 operatori supportati da 6 mezzi speciali: 2 spazzatrici aspiranti, 2 idropulitrici ad acqua calda, 1 lavastrade e 1 spazzatrice con sistema a tramogena. Le operazioni prevedono anche trattamenti con prodotti a base di enzimi per igienizzare e sanificare le aree interessate.