Piotta tra sogni e ricordi: pubblicata la prima metà dell’album “Interno 7”

Piotta tra sogni e ricordi nell’Interno 7: il rapper romano ha pubblicato la prima metà del suo nuovo album, sei tracce disponibili in tutti gli store online.

Il disco, suddiviso “in lato A e B, come a rimarcare il tempo delle musicassette”, vedrà le restanti sette tracce uscire il 28 settembre, sempre per gli le piattaforme digitali. Il disco fisico sarà invece acquistabile, sempre il 28 settembre, in tutti i negozi di musica e conterrà 13 brani piùla bonus track “''Di Noi -original version”.

Si tratta del nono album di Tommaso Zanello, alias Piotta, e rappresenta un concept sul tempo e la memoria, i ricordi custoditi nella vecchia casa di famiglia, in quell’interno 7 che dà il titolo al disco.

Una galleria di emozioni, di foto, di frammenti, di paesaggi, di storie, di volti, in un gioco continuo di luci e di ombre, e di quel "tempo ritrovato" di proustiana memoria. Il tempo passa, i ragazzini diventano grandi, i sogni si dileguano nel mondo reale, le persone care scompaiono, e indietro non si può tornare. Per questo, da tempo, il protagonista, che poi è Tommaso, non tornava in quell'Interno 7. Era il suo modo di restare felice, finché un trasloco forzato non l'ha costretto a fare i conti con il passato, e con tutto ciò che è stato.

Una produzione molto attuale, con il ritorno, già dalla composizione dei brani, del pianoforte e delle chitarre acustiche, unite a quegli elementi musicali urban da cui Piotta proviene, in un mix di melodia e rap che attraversa tutta la stesura del disco. Un album molto meno rock rispetto al passato recente, con una cifra artistica e cantautorap che dialoga, in una riflessione profonda, tra sentimenti universali e introspezione personale.

Il “lato A” è stato pubblicato in contemporanea con il video “Solo per noi”, una suggestiva clip realizzato da Glauco Citati dove scorrono i luoghi dell'adolescenza, che siano il “prato arrugginito di città” o il litorale del proprio cuore. Presto saranno annunciate anche le date del tour che vedrà Piotta in concerto assieme alla sua band, con la prima data il 27 ottobre al The Cage Theatre di Livorno.