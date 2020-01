Pistole, taser e una baionetta: scoperto arsenale in casa. Arrestato un 75enne

Sei pistole, un taser e una baionetta: un 75enne è stato arrestato martedì pomeriggio nel quartiere romano di Corviale dai poliziotti del commissariato San Paolo per possesso di armi. L'uomo, originario della Calabria e già in passato segnalato per violazione delle leggi sulle armi, è stato perquisito dagli agenti che nella sua abitazione hanno l'arsenale.

La prima pistola, una calibro 38 carica e pronta a far fuoco, l’anziano la teneva a portata di mano nel cassetto del comodino; in casa nascondeva altre 5 pistole e varie munizioni. Tra queste c'erano anche un revolver calibro 357 rubato nel 2017, una Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, una pistola marca Gamba calibro 22, due pistole costruite artigianalmente, una pistola ad avancarica, alcuni caricatori, svariato munizionamento di vario calibro. Non solo, nella stessa perquisizione gli agenti hanno trovato anche un taser perfettamente funzionante ed una baionetta.

Per questo l’uomo, al termine degli atti di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.